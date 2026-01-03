Star Academy du 3 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 3 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Direction le plateau du prime pour les répétitions.











Tous les élèves le répètent le medley Disney.

Retour ensuite de Victor, Anouk et Théo pour les cours des nommés. Marlène les prend en cours d’expression scénique pour répéter leurs duos avec Lara Fabian, Héléna et Ebony.

Sur le plateau, Ambre répète sa carte blanche sur « Corrida » de Francis Cabrel.



Kamel Ouali retrouve Sarah pour répéter son tableau chanté / danser. Il lui conseille de s’amuser. Mais elle n’est pas du tout à l’aise avec les talons, ils lui changent pour quelque chose de plus confortable.

Au château, les nommés font leurs valises. Bastiaan et Ambre rentrent. Et ils mangent des hot-dogs quand tout le monde rentre.

Anouk appelle sa mère, elle confie être stressée. Elle pleure, sa mère tente de la réconforter.

SONDAGE nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk Théo Victor Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 janvier

