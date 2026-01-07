Ici Tout Commence spoiler : Joséphine face à la vérité, elle affronte Anouk (vidéo épisode du 12 janvier)



Ici tout commence spoiler – Joséphine va finalement découvrir la vérité sur Anouk et Loup dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça va mal tourner !











Au Double A, en plein service, Anouk croit bon de venir parler à Joséphine pour s’excuser et faire son mea-culpa… Joséphine n’a absolument aucune envie d’entendre la cheffe se justifier, elle la recadre sèchement. Joséphine se sent ensuite mal et elle aperçoit une bouteille d’alcool sur le bar… Elle hésite et finit par aller attraper la bouteille avant de filer !

Joséphine va-t-elle replonger dans l’addiction ? Fleur l’a vue et on imagine qu’elle va intervenir pour aider son amie…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1348 du 12 janvier 2026 : Joséphine face à Anouk

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.