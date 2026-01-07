Quotidien du 7 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 7 janvier 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 7 janvier 2026

🍷 Benoît d’Onofrio — « Sobrelier. Guide pour faire du jamais bu » (Éd. du Chêne)

🔥 Gianni Campolo — Étudiant suisse, présent durant l’incendie de Crans-Montana



🧠 Camille Charvet — Psychiatre, spécialiste des addictions, « Les assoiffés » (Éd. Grasset)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 7 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.