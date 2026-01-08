« Meurtres à Toulouse » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (8 janvier 2026)



« Meurtres à Toulouse » au programme TV du 8 janvier 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Meurtres à Toulouse », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Notez qu’il a déjà été rediffusé en août dernier !





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Toulouse » : l’histoire

Quel étrange fil relie des corps découverts à l’aube sur les places de Toulouse aux paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? C’est le mystère que doivent élucider le commandant Simon Keller, policier marqué par la vie et affaibli par la maladie, et Cécile Gimet, jeune recrue fraîchement sortie de l’école de police pour sa toute première enquête. Tandis que Keller veut résoudre l’affaire avant qu’il ne soit trop tard, Cécile ignore encore que cette enquête fera ressurgir les blessures profondes de son passé.

Casting : interprètes et personnages

Avec Lionnel ASTIER (Simon Keller), Camille AGUILAR (Cécile Gimet), Astrid WHETTNALL (Isabelle Barutel), Yvan LE BOLLOC’H (Frédéric Gomez), Marc CITTI (Serge Blondin), Annelise HESME (Nathalie Gimet).



« Meurtres à Toulouse », la bande-annonce