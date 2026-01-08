« Qui veut être mon associé ? » du 8 janvier 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 8 janvier 2026





« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 6

« Qui veut être mon associé ? » fait son grand retour avec une saison placée sous le signe de l’audace et de l’émotion. Des entrepreneurs français animés par la passion n’ont que quelques minutes pour convaincre sept investisseurs de renom, déterminés à parier sur des projets à fort potentiel. Moments de tension, coups de cœur, négociations musclées et idées inspirantes rythment chaque épisode, véritable concentré d’esprit entrepreneurial. Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Jean-Michel Karam, rejoints cette saison par Jonathan Anguelov, se tiennent prêts à écouter, challenger et, peut-être, s’engager aux côtés des talents de demain.

« Qui veut être mon associé ? » du 8 janvier 2026, les entrepreneurs de ce soir

POUDRÉE

Trois amis passionnés, originaires d’Annecy, réinventent l’univers de la bougie avec Poudrée, un concept à la fois simple et audacieux. Leur innovation repose sur des perles de cire 100 % végétales, parfumées à Grasse, que l’on verse librement dans le contenant de son choix. Il suffit d’y placer une mèche, d’allumer… et la bougie prend vie. Saine, personnalisable et réutilisable à l’infini, elle offre une sécurité optimale en éliminant les risques d’incendie. Véritable alternative à la paraffine issue du pétrole – encore utilisée dans 95 % des bougies en France – Poudrée assure jusqu’à 200 heures de combustion propre. Plus qu’un produit écoresponsable, la marque défend une approche émotionnelle : redonner vie aux objets du quotidien en les transformant en bougies uniques. Une innovation française qui pourrait bien sonner le glas des bougies traditionnelles.



CACTUS LOCK

À seulement 23 ans, Aïko Leroux, jeune ingénieure chimiste, a mis au point CactUs Lock, un antivol révolutionnaire conçu pour dissuader efficacement les voleurs de vélos. Fabriqué et industrialisé en France, ce cadenas actif libère, en cas de tentative d’effraction, une molécule non toxique mais extrêmement répulsive, reproduisant l’odeur insoutenable de la putréfaction. L’effet est immédiat : dégoût intense, réaction instinctive et fuite du malfaiteur. L’odeur, particulièrement persistante, imprègne durablement vêtements, peau, aliments et boissons. Initialement pensé pour les vélos, ce dispositif certifié peut également sécuriser motos ou conteneurs. Fruit d’une technologie développée avec des centres de recherche lyonnais, CactUs Lock ne se contente pas de protéger des biens : il transforme chaque tentative de vol en une expérience mémorable pour les agresseurs.

SMARTPHONE ID

Fondée par Émile Menetrey, 62 ans, Smartphone ID révolutionne l’accès aux photos d’identité en transformant un simple téléphone en véritable cabine photo portable. Depuis chez soi, à tout moment et au tarif le plus compétitif du marché, chacun peut réaliser des photos d’identité parfaitement conformes aux normes administratives. Une solution accessible à tous, y compris aux bébés, aux seniors et aux personnes en situation de handicap. En moins d’une heure, la photo validée est envoyée en version numérique, ou imprimée et livrée à domicile sous quelques jours, à un prix défiant toute concurrence. L’ambition de Smartphone ID est claire : démocratiser la photo d’identité, partout, pour tous, et au meilleur coût. Une innovation inclusive et universelle.

ETHYLOKEY

Repéré par l’association Antoine Alléno – fondée par Yannick Alléno en mémoire de son fils Antoine, victime d’un conducteur en état d’ivresse – EthyloKey repose sur une idée essentielle : un simple geste peut éviter un drame. Ce dispositif innovant détecte la présence d’alcool par contact avec la peau et délivre un résultat immédiat grâce à un code couleur universel : vert, orange ou rouge. Réutilisable à l’infini et accroché à un porte-clés, il ne nécessite aucun mode d’emploi et lève toute ambiguïté avant de prendre le volant. Un geste, une réponse claire. Cette innovation s’appuie sur une technologie deeptech brevetée. Son ambition : faire de l’auto-test un réflexe culturel et, à terme, collaborer avec les constructeurs automobiles pour que la détection de l’alcool devienne aussi naturelle que le port de la ceinture de sécurité. Yannick Alléno sera présent en plateau pour soutenir cette initiative.

WILLY ANTI-GASPI

Et si les produits promis à la poubelle devenaient de véritables bonnes affaires ? C’est le pari réussi de Clément Mery et Jonathan Negrin, deux amis d’enfance à l’origine de Willy Anti-Gaspi, lancé en 2022. Leur concept : racheter les invendus neufs et non périmés des grandes marques afin de les proposer à prix réduits sur leur plateforme, tout en luttant contre le gaspillage. En seulement trois ans, plus d’un million d’articles ont ainsi été sauvés, permettant aux consommateurs d’économiser plus d’un million et demi d’euros. Aujourd’hui, Willy Anti-Gaspi référence plus de mille produits issus de deux cent cinquante marques partenaires, avec une livraison gratuite partout en France, y compris dans les zones les plus rurales. Leur ambition est désormais de devenir la référence de l’anti-gaspi en ligne en France, puis en Europe. Pour franchir cette nouvelle étape, les fondateurs recherchent l’accompagnement d’un ou plusieurs investisseurs.

