N’oubliez pas les paroles du 28 janvier 2026 : Christophe continue

N'oubliez pas les paroles du 28 janvier 2026, 4 victoires pour Christophe











N’oubliez pas les paroles du mercredi 28 janvier 2026, Christophe continue

Dans le détail ce mercredi soir, Christophe a remporté 2000 euros sur la première émission et encore 2000 euros sur la seconde. Il totalise déjà 24.000 euros de gains en 4 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 28 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.