Tricheurs du 28 janvier : qui va remporter le prochain jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 3)



Publicité





Tricheurs résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 28 janvier 2026 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 1 du jeu de télé-réalité « Tricheurs », présenté par Christophe Beaugrand sur TFX.





Place au jeu. Aïmed et Simon ont tiré un jeton noir, ils ne participent donc pas. Les autres doivent se répartir en équipes de 3.







Publicité





A la fin du jeu, Christophe annonce que le jeu est figé. Chaque joueur rejoint une cabine appelée « pods ». Et pendant ce temps là, les deux Tricheurs peuvent saboter l’épreuve ! On découvre l’identité du second Tricheur : il s’agit de… Nicolo !

Après que Yanns et Nicolo ait triché, c’est Maïssane, Mel et Nicolo qui remportent le jeu. Ils rejoignent donc le salon privé. Ils doivent nommer 2 nouveaux joueurs face à Sarah. Ils choisissent… Jade et Yanns ! Le couple est sous le choc.



Publicité





Mais tout peut encore changer : en remportant les jeux à venir, il sera possible d’accéder au salon privé et de changer les nommés.

Les nommés doivent faire campagne avant une éventuelle élimination. Sarah, convaincue d’avoir démasqué Yanns qui selon elle est Tricheur, en parle à tout le monde. Nicolo en parle à Yanns, sans savoir qu’ils sont tous les deux les Tricheurs.

Nicolo assure que c’est Maïssane et Mel qui ont choisi Yanns et Jade. Et les filles informent Kamini que Nicolo voulait le nommer !

Tout le monde se prépare pour une soirée, les filles se font belles. Et Simon confronte Yanns au sujet de la roue avec Sarah. Il essaie de retourner la situation.

SPOILER épisode 2 : le second Tricheur est…

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire qu’un jeu est organisé. Un jeu sans triche avec à la clé, un double vote pour la cérémonie des votes ! A la fin de chaque manche, les joueurs vont voter pour sauver l’un des trois nommés. Les deux autres auront leur destin entre les mains de la roulette ! Et c’est Aïmed qui va remporter le jeu et le double vote.

Tricheurs, le replay du 28 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce mardi 28 janvier 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI. Rendez-vous demain à 20h sur TFX pour suivre l’épisode 4.