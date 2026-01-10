Rugby Champions Cup : suivre Clermont / Glasgow Warriors en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – Clermont / Glasgow Warriors en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 10 janvier 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby continue ce week-end avec la troisième journée de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, Clermont Auvergne accueille les Glasgow Warriors.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h05, coup d’envoi à 16h15.







Ce samedi, l’ASM Clermont Auvergne reçoit les Glasgow Warriors au Stade Marcel-Michelin, dans le cadre de la 3ᵉ journée de la Champions Cup. Après deux défaites lors de leurs deux premières sorties européennes, les Jaunards sont sous pression et doivent absolument réagir à domicile pour rester en course pour la qualification, tandis que Glasgow arrive avec une dynamique positive et deux victoires en poche dans la poule.



Clermont devra faire sans plusieurs cadres blessés, mais compte sur l’élan du public clermontois et une solide performance collective pour contrer une formation écossaise qui aligne des joueurs internationaux comme Huw Jones et Sione Tuipulotu, de retour dans le groupe. Ce duel s’annonce intense et décisif dans la quête d’un billet pour les phases finales de l’EPCR Champions Cup.

Clermont / Glasgow Warriors, compositions des équipes

Le XV de départ de l’ASM Clermont Auvergne : 1. S. LOTRIAN 2. B. MASSA 3. G. DZMANASHVILI 4. T. LANEN 5. R. SIMMONS 6. K. TIXERONT 7. P. SOWAKULA 8. S. TOLOFUA 9. L. ZAMORA 10. H. PLUMMER 11. Y. FALL 12. G. MOALA 13. A. LOALOA 14. B. DELGUY 15. A. GUILLAUD

Remplaçants : 16. S. LAM 17. E. FALGOUX 18. C. OJOVAN 19. L. MICHAUX 20. P. MUARUA 21. N. DOORNENBAL 22. I. SIMONE 23. T. FRIER

Le XV de départ des Glasgow Warriors : 1. P. SCHICKERLING 2. G. HIDDLESTON 3. Z. FAGERSON 4. A. CRAIG 5. S. CUMMINGS 6. E. FERRIE 7. M. FAGERSON 8. J. DEMPSEY 9. G. HORNE 10. D. LANCASTER 11. J. DOBIE 12. S. TUIPULOTU 13. H. JONES 14. K. STEYN 15. K. ROWE

Remplaçants : 16. S. STEPHEN 17. R. SUTHERLAND 18. S. TALAKAI 19. M. WILLIAMSON 20. G. BROWN 21. A. MILLER 22. S. MCDOWALL 23. B. AFSHAR

Clermont / Glasgow Warriors en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h05.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Clermont / Glasgow Warriors, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.