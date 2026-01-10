50mn Inside du 10 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 10 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 10 janvier 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Faudel sur scène

Les confidences de Faudel, actuellement en tournée avec « I gotta feeling ».

🎶 La story – « Un p’tit truc en plus », le succès inattendu Artus

Alors qu’Artus s’apprête à relever de nouveaux défis en 2026, retour sur son film phénomène aux 11 millions de spectateurs.



👑 L’actu – Top 7 des personnalités qui vont compter !

Quelles seront les personnalités dont tout le monde va parler en 2026 ?

✨ En coulisses – Rock acrobatique, nouvelle passion

Chorégraphies impressionnantes et bonne humeur, le championnat du monde de rock acrobatique. Qui sont les passionnés de cette discipline aussi exigeante que réjouissante ?

50mn Inside du 10 janvier 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro au Brésil. La plus célèbre au monde règne sur Rio et attire les touristes du monde entier. Pourquoi de nombreux français en sont tombés amoureux au point de s’y installer ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.