Star Academy du 9 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 9 janvier 2026 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Elle commence avec un cours de sport avec Ladji, qui leur lance des défis avec des lots à remporter.











Léa a remporté un repas au choix pour tout le monde et après concertation, elle choisit les tacos. Victor, qui a remporté 5 minutes de téléphone, décide de partager avec tout le monde.

Ambre retrouve Papy pour préparer son défi de théâtre du prime. Elle répète son texte et Papy lui donne plein de conseils.

Après le déjeuner, Léa retrouve Sofia et Fanny pour préparer le défi chant. C’est du lyrique sur « Carmen’ !



Victor répète « Ma révérence » avec Lucie, elle est émue aux larmes. Victor appelle ensuite sa mère, qui le rebooste. Et Anouk et Bastiaan répètent leur duo sur « Indélébile ».

Les académiciens découvrent le classement des évaluations. Bastiaan est 1er, suivi d’Ambre et Léa. Anouk est dernière !

En salle de danse, Bastiaan retrouve Jonathan pour apprendre la choré de son défi danse pour le prime.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 janvier

