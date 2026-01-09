Ici Tout Commence spoiler : qui est le corbeau ? Anouk sous le choc ! (vidéo épisode du 14 janvier)



Ici tout commence spoiler – Le corbeau n’en a pas fini avec Anouk dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la cheffe va être victime d’une nouvelle attaque et elle va être sous le choc !











En effet, au Double A, Pénélope et Fleur découvrent que les cartes du restaurant ont été changées… A l’intérieur, un article parlant du suicide du second de la cheffe Revero !

Et on apprend dans l’article que c’est dans les Côtes d’Armor que s’est déroulé le drame il y a un an. On a alors notre petite idée concernant l’identité du corbeau… Juliette, la copine que Lionel a ramené de Bretagne !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1350 du 14 janvier 2026 : Anouk face à une nouvelle attaque

