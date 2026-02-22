

66 minutes du 22 février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 22 février 2026, sommaire

🔸 Dupes : les grandes marques version low cost

On les appelle les « dupes ». Sacs, bijoux, parfums… difficile d’y échapper : ces versions à prix cassés de produits de grandes marques envahissent le marché. Des plateformes comme AliExpress ou Temu en regorgent, et les plus jeunes en raffolent. Proposés jusqu’à quarante fois moins chers que les modèles de luxe dont ils s’inspirent, certains sont bluffants de ressemblance. Mais ces copies respectent-elles toujours la loi ?

🔸 Tiramisu : le roi des desserts

Œufs, sucre, mascarpone, café… voilà la base du dessert italien le plus célèbre au monde. Présent sur les cartes de nombreux restaurants, le tiramisu — littéralement « remonte-moi le moral » — figure parmi les douceurs préférées des Français.

Plusieurs régions italiennes se disputent l’origine de cette spécialité née au milieu du XXe siècle. La version la plus répandue raconte qu’un pâtissier renommé du nord de l’Italie aurait imaginé la recette après avoir laissé tomber par mégarde du mascarpone dans un mélange d’œufs et de sucre. Aujourd’hui, le tiramisu se décline sous d’innombrables variantes et connaît un engouement spectaculaire, au point que certaines enseignes lui consacrent entièrement leur boutique. Voyage entre la France et l’Italie à la découverte du roi des desserts.



🔸 Caméras embarquées : la preuve par l’image

Les « dashcams » gagnent du terrain. Près de 70 000 automobilistes français ont déjà installé ces caméras sur leur pare-brise. Très répandues en Europe de l’Est, en Russie, aux États-Unis ou encore en Inde, elles s’avèrent précieuses en cas d’accident pour fournir des images aux assurances ou devant les tribunaux. Ce marché en plein essor profite autant aux fabricants qu’aux garages spécialisés. Enquête sur ces dispositifs qui misent sur la preuve par l’image.

🔸 Voitures, électroménager, déco : les enchères des bonnes affaires

Les ventes aux enchères attirent un public toujours plus large : un Français sur trois y a déjà pris part, en salle ou en ligne. Électroménager, smartphones, maroquinerie, voitures… les prix de départ sont souvent très attractifs. Une opportunité pour les particuliers comme pour les professionnels. Reste à surveiller les frais annexes et les commissions, qui peuvent alourdir la facture. Focus sur les coulisses, les pièges à éviter et les bonnes stratégies pour faire de vraies affaires.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Concours, ils ont de l’or au bout des doigts

Qu’ils soient cuisiniers, charcutiers, coiffeurs ou laveurs de vitres, tous les métiers manuels ont leurs champions. Certains de ces jeunes — parfois en difficulté scolaire durant des années — ont longtemps entendu qu’ils ne feraient « jamais rien de leur vie ». C’est finalement grâce à leur métier qu’ils ont trouvé leur voie. Aujourd’hui, ils visent l’excellence. Pour atteindre ce niveau, ils s’entraînent sans relâche, enchaînant des journées entières de préparation en plus de leur travail, avec l’objectif de briller lors de concours professionnels.

Meilleur Ouvrier de France, Meilleur Apprenti de France, Olympiades des métiers… En France, des centaines de compétitions mettent en lumière ces savoir-faire. À la clé : la reconnaissance de toute une profession et l’opportunité d’attirer l’attention des plus grandes entreprises. Théo, Antoine, Mickaël, Brice et Justine sauront-ils gérer la pression pour intégrer l’élite de leur discipline — et lire la fierté dans le regard de leurs parents ?