Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Italie en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce dimanche après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. L’équipe de France poursuit son parcours sans le Tournoi des Six Nations aujourd’hui face à l’Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h ce dimanche 22 février 2026. Coup d’envoi à 16h10.







Le XV de France affronte l’Italie ce dimanche au Stade Pierre-Mauroy à Lille. Les Bleus, déjà leaders du classement après leurs larges succès contre l’Irlande (36-14) et le Pays de Galles (54-12), visent une troisième victoire consécutive pour rester en lice pour le Grand Chelem.

L’équipe de France doit faire sans son ouvreur titulaire Matthieu Jalibert, forfait pour ce match, ce qui voit Thomas Ramos basculer à l’ouverture tandis que Gaël Drean fera sa première sélection. L’Italie, souvent perçue comme outsider mais plus solide ces dernières saisons, vient pour poser des difficultés et contrer la dynamique française.



La composition du 15 de France

Le XV de départ : 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jegou, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Colombe, 19. Ollivon, 20. Guillard, 21. Nouchi, 22. Serin, 23. Barassi.

France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Italie, un match de rugby évènement à suivre dès 16h sur France 2.