C à vous du 17 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 17 février 2026, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔴 Perquisitions à l’IMA, nouvelle plainte « pour détournement de fonds publics », notes impayées… Me Laurent Merlet, avocat de Jack et Caroline Lang est l’invité de C à vous

🔵 Les 50 produits les plus achetés en 2025, négociations commerciales sous tension, prix du cacao… On en parle avec Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur « Les secrets de la conso » sur RTL



🔵 Mort de Quentin Deranque : cinq des six suspects principaux formellement identifiés, certains liés à l’« ultragauche ». Les informations de Nicolas Daguin, journaliste police-justice pour Le Figaro

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

Marie-Christine Barrault, pour le téléfilm : « La maman du bourreau », dès jeudi 12 février sur France.TV et à partir du mercredi 18 février à 21H10 sur France 2

⛸️ Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, champions olympiques de patinage artistique

⛷️Perrine Laffont, médaillée de bronze en ski de bosses individuelle

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 17 février 2026 à 19h sur France 5.