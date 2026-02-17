Ici Tout Commence spoiler : Zoé sous le choc, Dominique lui annonce... (vidéo épisode du 20 février)



Ici tout commence spoiler – Gros rebondissement en vue dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Zoé a zappé la fin de la masterclass à cause de ses soucis familiaux, le chef Dominique Montigny-Ferrand va lui faire une grande annonce.











Dominique retrouve Zoé, il veut savoir pourquoi elle a séché son dernier cours. Zoé avoue qu’elle n’avait pas la tête à la cuisine… Dominique avoue que son frère, Lionnel, lui a tout raconté. Il sait tout le courage qu’il lui a fallut pour assister à sa masterclass malgré ses problèmes.

Le chef raconte alors à Zoé que quand il a gagné ces couteaux à un concours, il avait des problèmes d’argent et ce prix avait une importance capitale pour lui. Il les a remportés parce qu’il était celui qui les méritait le plus. Il annonce alors à Zoé qu’elle mérite plus les couteaux que son petit fils, Jim, qui a une bonne famille et tous les appuis qu’il faut. Il a donc décidé que c’était elle qui les aurait !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1377 du 20 février 2026 : Dominique donne ses couteaux à Zoé

