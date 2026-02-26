C à vous du 26 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 26 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Audition des Clinton, guerre en Ukraine, Iran… Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe, est l’invité de C à vous

🔵 Sa peine purgée demain, une de ses pièces de théâtre bientôt rejouée… la nouvelle vie de Pierre Palmade. On en parle avec Candice Mahout, journaliste culture pour Bonjour ! la matinale de TF1, et Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Jacques Follorou, pour le livre « Corse : mafia et antimafia »

🎭 Danièle Gilbert pour la pièce de théâtre « Lit d’embrouilles »

📺 Anne Marcassus et Claudia Tagbo pour « 2026, la ballade des enfoirés », vendredi 27 février sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 26 février 2026 à 19h sur France 5.