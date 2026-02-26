Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo découvre le secret de Martin ! (épisode du 3 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1870 du 3 mars 2026 – On peut dire que Pablo va se rapprocher considérablement de la vérité dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». La veille, Caroline et Pablo ont retrouvé Janson et son complice, Xavier, les deux hommes ont accusé Martin d’avoir fait de l’espionnage industriel et leur a parlé d’une clé usb qu’il fallait absolument retrouver…











Pablo, déterminé à la retrouver, prétexte être malade pour rester à la maison et chercher avec sa mère. Ils retournent toute la maison mais ne trouvent rien… Sauf que d’un seul coup, Pablo se souvient avoir vu Martin rôder dans sa chambre. Il découvre alors que Martin avait secrètement caché la clé usb sous son lit !

Pablo a donc désormais la clé usb entre ses mains et il a reconnu le tatouage de méduse de Xavier… Il a toutes les cartes en main pour faire éclater la vérité et au passage, être enfin innocenté. Va-t-il tout raconter à Hugo et Becker ?

