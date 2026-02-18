Cauchemar en cuisine du 18 février : direction Sète ce soir sur M6



Cauchemar en cuisine du 18 février 2026 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mercredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Sète, en Occitanie.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 18 février, présentation

Philippe Etchebest se déplace en Occitanie, à Sète, après le cri d’alarme d’Aurora, serveuse dans un restaurant routier tenu depuis quatorze ans par Bachir, son épouse et leurs fils. Aujourd’hui au bord de la faillite, l’établissement traverse une période critique et, pour Aurora, l’arrivée du chef représente leur ultime chance de s’en sortir.

Mais dès les premières minutes sur place, rien ne se passe comme prévu… Un rebondissement totalement inattendu vient tout faire basculer : Philippe Etchebest se retrouve dans l’incapacité d’apporter son aide à Bachir et à sa famille.



Confronté à cette situation pour le moins surprenante, quelle décision le chef va-t-il prendre ? Et comment va-t-il réagir face à un cas aussi inédit ?

Cauchemar en cuisine du 18 février, extrait vidéo