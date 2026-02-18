« La maman du bourreau » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (18 février 2026)



« La maman du bourreau » au programme TV du mercredi 18 février 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « La maman du bourreau », porté par Marie Christine Barrault, Laurent Stocker (de la Comédie-Française) et Xavier Robic.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







La maman du bourreau, présentation

À 80 ans, Gabrielle de Miremont, grande bourgeoise au caractère inflexible, paraît hors d’atteinte. Jusqu’à ce matin où un gendarme vient lui annoncer la mort de son fils adoré. Son univers vacille. Pourtant, la chute a commencé un mois plus tôt, après la parution dans la presse d’un article révélant une affaire de pédophilie dans la région…

Le casting

Avec Marie Christine Barrault (Gabrielle de Miremont), Laurent Stocker de la Comédie-Française (Pierre-Marie de Miremont), Xavier Robic (Hadrien Dumas), Laetitia Vercken (Caroline Le Fur), Sabine Haudepin (Sandrine Dumas), Nicky Marbot (Jacques Dumas)



