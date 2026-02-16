Demain Nous Appartient spoiler : Georges sous le choc, il découvre... (vidéo épisode du 19 février)



Demain nous appartient spoiler – Coup dur en vue pour Georges dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il enquête toujours sur la disparition de Fred avec Victoire, Georges va découvrir que quelqu’un s’est introduit chez lui !











En rentrant chez lui, Georges est sous le choc : on a volé son ordi ! Plus incroyable encore, il n’y a aucune trace d’effraction : la porte était fermée à clé ! Georges appelle Bastien pour lui demande s’il a touché à l’ordinateur ou s’il a perdu ses clés mais il lui assure que non.

Georges est très inquiet, il pense que 13 s’est introduit chez lui. Il annonce à Bastien qu’après les cours il va aller dormir avec Lucien chez Mona.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2144 du 19 février 2026 : Georges cambriolé

