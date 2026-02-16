M6 dévoile les premières images de « Pékin Express : au royaume des dragons » (VIDÉO)



À quelques semaines du lancement de « Pékin Express : au royaume des dragons », l’aventure commence déjà ! M6 vient de mettre en ligne la toute première bande-annonce de la nouvelle saison de son jeu d’aventure culte attendue dès le jeudi 5 mars à 21h10.





Et le ton est donné dès les premières secondes : cette édition s’annonce plus difficile… et surtout beaucoup moins confortable pour les candidats.







“Pas de GPS !” : la surprise qui fait paniquer les binômes

La vidéo montre l’arrivée des dix équipes sur la ligne de départ, avant l’annonce choc : aucun GPS ne sera autorisé. Les candidats devront se débrouiller uniquement avec une carte routière.

Un retour radical aux origines de l’émission qui provoque immédiatement des réactions en chaîne. Certains rient nerveusement, d’autres accusent le coup… et quelques-uns s’agacent déjà face à la difficulté annoncée.



On aperçoit notamment plusieurs binômes débattre autour de la carte, incapables de se repérer, tandis que la tension monte très vite. Les premières disputes éclatent avant même le début réel de la course : orientation approximative, stress et incompréhensions promettent une saison électrique.

Des paysages à couper le souffle

La bande-annonce dévoile également : les paysages spectaculaires du Népal, des auto-stops compliqués, des moments de fatigue intense, et déjà quelques nerfs qui lâchent.

Entre éclats de rire et cris de frustration, le programme semble renouer avec l’aspect brut de la compétition : se perdre, demander son chemin et compter uniquement sur l’humain. Une chose est sûre : sans technologie pour les aider, les candidats vont devoir redoubler de débrouillardise… et de patience.

VIDÉO la première bande-annonce de Pékin Express 2026

"Vous n'aurez qu'une carte routière locale pour vous orienter."

Nouvelle route, nouvelles contraintes et nouvelles règles ! 🎒#PékinExpress : Au royaume des dragons – à partir du jeudi 5 mars à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/LnKZEfqjKF — M6 (@M6) February 13, 2026

📺 Le rendez-vous est donné le jeudi 5 mars à 21h10 sur M6 pour découvrir si les équipes réussiront à garder leur sang-froid sur la route du Royaume des dragons.