Elsbeth du 18 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)

Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 18 février 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 18 février 2026

Episode 3 saison 3 « En deuil, mon oeil » : Lorsque le mari, que l’on croyait décédé, de l’influenceuse spécialisée dans le deuil Raquel Drabowski réapparaît miraculeusement, leurs retrouvailles tournent vite court. En enquêtant, Elsbeth croise par hasard une ancienne amie, une rencontre qui risque de compromettre une dangereuse opération sous couverture.

Episode 4 saison 3 « Une voisine prise de tête » : À Sleepy Hollow, Elsbeth doit lever le voile sur la vérité lorsque la rivalité entre deux voisines vire au macabre le soir d’Halloween. De son côté, le capitaine Wagner fait une découverte glaçante au sujet de sa fille.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)