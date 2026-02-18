Ici Tout Commence spoiler : Lionel sous le choc, il découvre qu'Inès... (vidéo épisode du 23 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Lionel va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il va découvrir le harcèlement que subit Inès en ligne et les horreurs qu’on lui écrit…











En cuisine à l’institut, Inès retrouve Lionel. Il veut lui faire goûter un plat mais Inès est ailleurs… Et pour cause, elle reçoit des dizaines de messages, plus horribles les uns que les autres ! La petite soeur de Zoé et Lionel voit le harcèlement s’amplifier en ligne, elle est complètement à bout et ne voit pas d’issue si Zoé ne récupère pas les fameux couteaux.

Lionel prend le téléphone d’Inès et découvre les messages… Il est sous le choc, ça le bouleverse. Inès préfère rentrer à la maison, Lionel lui assure qu’il la rejoint.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1378 du 23 février 2026 : Inès toujours harcelée

