Tennis Doha : le match Alcaraz / Royer en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis tournoi de Doha – Alcaraz / Royer en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi ! Place aux huitièmes de finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. L’italien Yannik Sinner affronte l’australien Alexei Popyrin.





Un match à suivre ce soir, à partir de 19h15, sur Eurosport.







Publicité





Le n°1 mondial, Carlos Alcaraz, affronte aujourd’hui le français Valentin Royer au 2ᵉ tour de l’ATP 500 de Doha sur le Centre Court du tournoi qatari. Alcaraz arrive en confiance après une victoire solide en ouverture contre Arthur Rinderknech, poursuivant sa saison parfaite avec une série de victoires consécutives depuis le début de l’année.



Publicité





Face à lui, le français s’est qualifié pour ce match en dominant Pierre-Hugues Herbert au premier tour. Ce sera leur première confrontation sur le circuit ATP, et bien que l’Espagnol parte largement favori, le Français cherchera à profiter de chaque occasion pour mettre la pression et gagner en expérience contre la référence actuelle du tennis masculin.

Tournoi de Alcaraz / Royer en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 19h15.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Royer, 8ème de finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.