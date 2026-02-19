Ici Tout Commence spoiler : Thibault de retour, un drame chez les Leroy ! (vidéo épisode du 24 février)



Ici tout commence spoiler – Les jours à venir s’annoncent difficiles pour les Leroy dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Dominique va faire un malaise qui va lui être fatal et il va mourir à l’hôpital.











Et alors qu’il avait décidé de donner les couteaux à Zoé même s’il a perdu la finale de la masterclass, il n’a pas eu le temps de les lui offrir. Et dans quelques jours, alors que Thibault fait son grand retour, les Leroy vont être victime d’un terrible vol !

C’est les fameux couteaux qui vont être dérobés. Jim est bouleversé : il s’agissait du dernier souvenir de son grand-père. Thibault pense que c’est un élève de l’institut qui les a volé mais Rose et Marc refusent d’y croire.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1379 du 24 février 2026 : les couteaux volés chez les Leroy

