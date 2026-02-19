La meilleure boulangerie de France du 19 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 19 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noémie Honiat vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour de la Picardie à la recherche de la meilleure boulangerie de France.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 19 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 15ème semaine de la saison, le jury est en Picardie.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Gaëlle et Julie dans l’Oise qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, 3 boulangeries s’affrontaient dans l’Aisne et l’Oise : Philippe, Ophélie et Thomas, et Sylvie et Nathalie. Ophélie et Thomas étaient en tête avec une moyenne de 8,8.

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie d’Ophélie et Thomas dans l’Oise qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera encore une fois dans l’Oise dans à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 16 février

La Boulangerie Covelli de Beauvais, défendue par Sébastien et Jean-Philippe, affronte Au Coin Gourmand de Saint-Aubin-en-Bray, représentée par Gaëlle et Julie.

📅 Mardi 17 & mercredi 18 février

Trois enseignes s’opposent :

L’Atelier Mahoudeaux à Vervins avec Arthur et Philippe

Manger Boulanger à Holnon avec Sylvain et Tobias

Maison Lovin à La Neuville-Roy avec Thomas et Alexis

📅 Jeudi 19 février

Aux Délices de Saint-Crépin-Ibouvillers, porté par Erwan et Raphaël, se mesure à la Boulangerie du Château de Chantilly, représentée par Vincent et Wendy.

📅 Vendredi 20 février

Le Fournil de l’Ourcq à La Ferté-Milon, avec Ismael et Eric, défie La Fournée des Fables de Château-Thierry, menée par Ludovic et Estelle.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Picardie pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau voyage gourmand à travers tout le pays. Comme chaque année, le programme mettra en lumière des boulangeries d’exception, en valorisant les terroirs, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Du côté du jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi rythmée par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience unique.