Les Enfants de la Télé du 22 février 2026 : l’émission encore déprogrammée mais bientôt de retour !

Les téléspectateurs de l’émission de Faustine Bollaert « Les Enfants de la télé » ne retrouveront toujours pas leur rendez-vous dominical ce week-end. Elle est en effet déprogrammée ce dimanche afin de laisser place aux retransmissions de la dernière journée des Jeux Olympiques d’hiver de Milan sur France Télévisions.











Comme plusieurs programmes de la chaîne, le divertissement dominical s’efface temporairement pour permettre la couverture de cet événement sportif international.

Retour dès dimanche prochain

Pas d’inquiétude toutefois pour les fidèles du programme : l’absence sera de courte durée. « Les Enfants de la télé » seront de retour dès dimanche prochain à 18h10 sur France 2.

Faustine Bollaert retrouvera alors ses invités pour une nouvelle émission riche en archives cultes, en séquences drôles et en souvenirs marquants du petit écran.



En attendant, place au sport avant le retour des fous rires et de la nostalgie télé dès la semaine prochaine.