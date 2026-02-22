Un si grand soleil : « une vraie bonne grosse trahison », Johanna va découvrir l’infidélité de Yann et se venger !



Le vent tourne définitivement pour le couple formé par Johanna et Yann dans la série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que la série s’apprête à diffuser une arche particulièrement dramatique, Aurore Delplace a fait des révélations fracassantes dans une interview accordée à Télé Star.





Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tempête ne fait que commencer…







« Une vraie bonne grosse trahison »

Depuis des mois, Yann mène une double vie, partagé entre sa femme Johanna et la psy Lucie, avec qui il entretient une liaison secrète. Mais cette fois, le mensonge ne pourra plus durer.

« On n’est pas sur une tromperie mais sur une vraie bonne grosse trahison ! Le jour où Johanna va apprendre, par une collègue de Yann, qu’il a une maîtresse depuis dix mois, le sol va trembler« , a confié Aurore Delplace.



Un choc d’autant plus violent que Johanna pensait avoir sauvé son couple. L’avocate avait récemment proposé l’adoption à Yann pour préserver son mariage… sans imaginer qu’il la trompait depuis près d’un an.

Une liaison impardonnable

L’actrice précise que, pour son personnage, la durée de la relation change tout : « Elle aurait pu passer l’éponge sur une aventure d’un soir mais une liaison aussi longue, alors qu’elle vient de faire ce compromis pour sauver leur couple, c’est impardonnable à ses yeux. »

Pour Johanna, il ne s’agit donc pas d’un simple écart, mais d’un mensonge construit dans le temps, d’une trahison profonde qui détruit toute confiance.

Vers une rupture définitive ?

Sans surprise, cette découverte va conduire à la rupture entre Johanna et Yann. Un tournant majeur pour le couple emblématique de « Un si grand soleil ».

« J’ignore ce que les auteurs ont prévu pour la suite. Avec Constantin, on s’est fait mille scénarios qui verraient leur histoire renaître mais je ne suis pas certaine que ça en prenne le chemin. Johanna est beaucoup trop en colère. D’ailleurs elle va très vite se venger. »

Ces mots laissent présager une réaction explosive. Blessée, humiliée, trahie, Johanna ne compte visiblement pas rester passive.

Une vengeance imminente

Comment Johanna va-t-elle se venger ? S’en prendra-t-elle directement à Yann ? À Lucie ? Ou bien choisira-t-elle une stratégie plus froide et calculée ? Alors que les précédentes révélations annonçaient déjà un mort et beaucoup de larmes, cette nouvelle trahison pourrait bien être l’élément déclencheur d’un drame encore plus grand.

Une chose est sûre : les prochains épisodes de « Un si grand soleil » s’annoncent sous haute tension… et personne ne sortira indemne de cette guerre des cœurs.

