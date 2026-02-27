N’oubliez pas les paroles du 27 février 2026 : Maxime continue et fait monter ses gains

N’oubliez pas les paroles du 27 février 2026, 14 victoires pour Maxime – Nouvelles victoires de Maxime ce vendredi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et il se rapproche du cap des 100.000 euros !





Dans le détail ce vendredi soir, Maxime a remporté 2000 euros sur la première émission mais il a ensuite remporté 5000 euros sur la deuxième. Il totalise ainsi 81.000 euros de gains en 14 victoires. Arrivera-t-il à franchi la barre des 100.000 euros samedi soir ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 27 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

