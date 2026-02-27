Ligue 1 : Strasbourg / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 27 février 2026 – Strasbourg / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 24ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le RC Lens qui se déplace à Strasbourg.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce soir au Stade de la Meinau, le RC Strasbourg Alsace reçoit le RC Lens pour une affiche importante de Ligue 1. Strasbourg, 7ᵉ au classement, reste sur une belle victoire 3-1 contre l’Olympique Lyonnais et veut consolider sa place dans la course aux places européennes.



Lens, actuellement 2ᵉ du championnat à deux points du Paris Saint-Germain, arrive avec l’objectif de rebondir après une défaite frustrante contre Monaco la semaine dernière et de relancer sa lutte pour le titre. Ce duel promet d’être serré entre une équipe strasbourgeoise en confiance à domicile et des Lensois motivés à poursuivre leur belle saison.

Strasbourg / Lens – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – G. Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Strasbourg / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Strasbourg / Lens, 24ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.