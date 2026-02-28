Quelle époque du 28 février 2026 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 28 février 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 28 février 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Sting, à l’occasion de la comédie musicale « The Last Ship », actuellement à la Seine Musicale



➡️ Marine Delterme et Patrick Bruel, à l’occasion de la pièce « Deuxième partie », actuellement au Théâtre Édouard VII

➡️ Arnaud Ducret, à l’occasion de la diffusion du téléfilm « Papa malgré lui » sur TF1 ce lundi, mais aussi de la pièce « Cochon d’Inde » au Théâtre des Nouveautés et du film « Chers parents », actuellement en salle

➡️ Michel-Édouard Leclerc

➡️ Jérôme de Warzée, Cécile Giroud, Kody et Damien Gillard de l’émission « Le Grand Cactus »

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 28 février 2026 sur France.tv