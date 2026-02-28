C à vous du 28 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 28 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 ourquoi la religion connaît un vent de jeunesse ? On en parle avec Jean-François Colosimo, historien des religions et auteur de « Occident, ennemi mondial n°1 » (Albin Michel), et Youna Rivallain, journaliste au service Religions pour le journal La Croix

🔵 Pierre Palmade est libre depuis hier. Me Mourad Battikh, avocat des victimes dans l’accident de la route impliquant Pierre Palmade, est notre invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Philippe Besson pour son livre « Une pension en Italie », disponible depuis le 8 janvier aux éditions Julliard

🎶 Sting pour son spectacle « The last ship », du 18 février au 8 mars à la Seine Musicale à Paris, avec la présence de Shaggy sur scène

📺 Diane Kruger pour la série « Autopsie d’un drame », déjà disponible sur HBO MAX

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 28 février 2026 à 19h sur France 5.