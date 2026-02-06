Star Academy du 6 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 6 février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens, la toute dernière journée au château de l’aventure.





Ambre et Léa ont la visite d’une styliste. Elle a emmené plein de vêtements qu’elles vont essayer.







Après cette visite, Ambre et Léa commencent à être nostalgiques à l’idée de quitter le château. Et elles répètent les chansons du prime avec Lucie et Fanny.

Ambre et Léa passent chacune leurs derniers appels à leurs familles et elles font des photos pour immortaliser cette ultime journée.



Le bus arrive au château pour venir chercher Ambre et Léa. Elles passent dans chaque pièce pour dire au revoir. Elles se souviennent des moments passés en salle de chant, de danse, de théâtre, ou encore au foyer. Les lumières s’éteignent après leur passage. Dernier tour ensuite à l’intérieur du château.

Ambre et Léa se placent ensuite devant le château. Un écran géant a été installé. Elles regardent une vidéo des meilleurs moment de la saison. L’émotion est évidemment au rendez-vous !

Le château s’éteint, pièce par pièce, et les deux finalistes montent dans le bus.

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 février

