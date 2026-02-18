Tennis Doha : le match Popyrin / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Doha – Popyrin / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi ! Place aux huitièmes de finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. L’italien Yannik Sinner affronte l’australien Alexei Popyrin.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 17h30, sur Eurosport.







Aujourd’hui, Jannik Sinner, actuel n°2 mondial, affronte l’Australien Alexei Popyrin au 2ᵉ tour sur le court central du tournoi ATP 500 de Doha. Sinner arrive en forme après une entrée convaincante contre Tomas Machac, où il s’est imposé 6-1, 6-4, tandis que Popyrin a obtenu une victoire nette contre la wild card locale Mubarak Shannan Zayid (6-0, 6-2) pour se qualifier.



Le duel entre les deux joueurs présente un face-à-face équilibré (1 victoire chacun), mais sur dur et dans sa dynamique actuelle, Sinner est logiquement considéré comme favori. L’Italien cherchera à poursuivre sa route vers les quarts de finale, alors que Popyrin tentera de créer la surprise face à l’un des leaders du circuit.

Tournoi de Doha Popyrin / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 17h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Popyrin / Sinner, 8ème de finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre cet après-midi.