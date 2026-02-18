C à vous du 18 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 18 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu, selon une note de Bercy. Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) est l’invité C à vous

🔵 Mort de Quentin Deranque : LFI sous le feu des critiques, le RN en opération dédiabolisation ? Décryptage avec Antoine Oberdorff journaliste politique à l’Opinion et Marylou Magal, journaliste politique à l’Express, autrice de « Enquête sur la génération Bardella » (Gallimard)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

📸 Jean-Jacques Annaud pour l’exposition « Le chantier invisible » à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

🎭 Paul de Saint Sernin pour son spectacle éponyme

🧠 Charlie Haid, pour son spectacle “Intensément mentaliste”

