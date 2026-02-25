Tennis Dubaï : le match Aliassime / Perricard en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Dubaï – Aliassime / Perricard en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mercredi après-midi ! Place aux 8èmes de finale du tournoi ATP de Dubaï aujourd’hui. Le français Giovanni Mpetshi Perricard affronte le canadien, tête de série n°1, Felix Auger-Aliassime.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 13h, sur Eurosport.







Félix Auger‑Aliassime, tête de série n°1 et actuellement 8e joueur mondial, affronte Giovanni Mpetshi Perricard, issu des qualifications et 58e au classement ATP, ce mercredi au 2e tour du tournoi de Dubaï.



Le Canadien, finaliste à Dubaï l’an dernier et en excellente forme cette saison après un bon début d’année, part favori, tandis que le Français, puissant serveur capable de dicter le jeu grâce à sa taille et sa vitesse de balle, va chercher à créer une surprise.

Tournoi de Dubaï le match Auger-Aliassime en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 13h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Auger-Aliassime, 8e de finale du tournoi de Dubaï 2026, un match à suivre cet après-midi.