Les 12 coups de midi : Cyprien éliminé avant de décrocher l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Le suspense est à son comble dans « Les 12 coups de midi » sur TF1. Depuis lundi, l’Étoile mystérieuse est entièrement dévoilée et le visage de Mathieu Kassovitz est apparu. Mais Cyprien n’a toujours pas pu faire de proposition !











Publicité





Une étoile reconnue… mais toujours pas remportée

Le Maître de Midi a bien reconnu Mathieu Kassovitz. Problème : pour pouvoir proposer un nom et tenter de décrocher l’étoile, il doit impérativement réaliser un Coup de Maître. Or, ces derniers jours et alors que la nouvelle règle fait qu’il doit aussi compter sur les connaissances de son adversaire, il n’a toujours pas réussi à faire un Coup de Maître.

Résultat : alors qu’il a toutes les cartes en main, l’étoile lui échappe encore.

Un risque d’élimination avant la 7ème étoile ?

Avec 646 203 euros de gains et cadeaux au compteur et déjà 158 victoires, Cyprien impressionne. Mais une question se pose : pourrait-il être éliminé avant même de décrocher cette 7ème étoile mystérieuse ? Car tant qu’il n’a pas fait de Coup de Maître, tout reste possible. Une mauvaise émission, un adversaire redoutable, et l’aventure pourrait s’arrêter brutalement, le privant d’une étoile qu’il sait pourtant identifier.



Publicité





D’après les informations de Stars-Actu, les fans peuvent se rassurer. Les tournages sont actuellement en pause pour une durée d’environ un mois et doivent reprendre la semaine prochaine. Et selon nos indiscrétions, Cyprien n’a pas été éliminé.

Autrement dit, le Maître de Midi serait toujours en course et aurait donc évidemment décroché cette étoile en tournage.

Reste désormais à savoir quand il réussira enfin le Coup de Maître décisif. Une chose est sûre : le suspense continue, même lorsque le mystère est déjà levé !