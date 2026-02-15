« Vivement Dimanche » du 15 février : l’émission encore déprogrammée aujourd’hui, quand fera-t-elle son retour ?



Les téléspectateurs devront une nouvelle fois patienter avant de retrouver « Vivement dimanche ». L’émission animée par Michel Drucker reste déprogrammée ce dimanche sur France 3.











Comme la semaine dernière, la chaîne consacre en effet une large partie de son antenne aux retransmissions des Jeux Olympiques, entraînant de nombreux bouleversements dans la grille des programmes.

Rendez-vous le 22 février

Les fans du célèbre canapé rouge peuvent néanmoins se rassurer : l’émission fera bien son retour le dimanche 22 février avec un numéro inédit consacré à Mathilde Seigner.

Il faudra donc encore patienter une semaine avant de retrouver les interviews, archives et moments de confidences qui font le succès de Vivement Dimanche.



