Maxime Dereymez évincé de « Danse avec les Stars », il sort du silence (VIDÉO)

Absent du parquet depuis deux ans, Maxime Dereymez a enfin pris la parole au sujet de son éviction de « Danse avec les Stars ». Dans une vidéo publiée par Audrey En Clair, le danseur emblématique a évoqué avec franchise les raisons — encore floues — de sa mise à l’écart.











« Mon téléphone n’a pas sonné »

Interrogé sur son absence prolongée, le vainqueur de la saison 2 aux côtés de Shy’m admet ne pas avoir obtenu d’explication claire de la production.

« Mon téléphone n’a pas sonné. Il y a certainement des raisons. Il faut appeler la production, mais j’ai quelques idées », a déclaré le danseur, pourtant apprécié du public. « Alors peut-être qu’ils veulent vraiment renouveler… Je n’en sais rien, il faut leur demander. Je n’ai pas trop de réponse et on est beaucoup à ne pas avoir de réponse mais ce n’est pas grave, j’ai beaucoup de choses à côté qui font que je suis occupé ».

Le danseur reconnaît donc un possible choix éditorial visant à rajeunir ou renouveler le casting des professionnels, sans pour autant avoir reçu de confirmation officielle.



Écarté au dernier moment l’an dernier

Plus surprenant encore : Maxime Dereymez a révélé qu’il devait revenir lors de la précédente saison… avant qu’un imprévu ne change tout.

« Je ne l’ai pas fait parce qu’il y a une célébrité qui s’est désistée au dernier moment. C’était une super célébrité. Je les ai eus au téléphone, ils étaient hyper désolés et ils voulaient vraiment me voir avec cette personnalité-là, je n’ai pas été mis avec quelqu’un d’autre ».

Une annulation de dernière minute qui a donc définitivement compromis son retour à l’écran.

Pas un cas isolé

Le danseur n’est d’ailleurs pas le seul professionnel historique écarté récemment. Anthony Colette, pourtant vainqueur il y a deux ans, et Inès Vandamme, finaliste à trois reprises, ont eux aussi disparu du casting, confirmant une volonté de transformation progressive du programme.

Malgré tout, Maxime Dereymez assure aujourd’hui ne nourrir aucune rancœur et se concentrer sur ses nombreux projets personnels et artistiques, laissant entendre qu’un retour n’est pas totalement impossible… mais dépendra uniquement de la production.