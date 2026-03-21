50mn Inside du 21 mars 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 21 mars 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 21 mars 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎶 Le portrait : Christophe Maé. Il est aussi rare que discret mais il a accepté de se confier à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

🎬 La story : Adriana Karembeu, une vie en quête d’amour. Nouvelle coupe de cheveux, nouvel amour, comment est-elle devenue la femme qu’elle est aujourd’hui ?



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✨ L’actu : avec les Miss à Singapour. En exclusivité, immersion dans le voyage d’intégration de Miss France.

🎭 En coulisses : le plus grand concours canin au monde, en Angleterre. Découvrez ces français partis à la conquête d’une médaille.

50mn Inside du 21 mars 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction la Thaïlande et les îles stars du tourisme. Sont-elles aussi un paradis pour ceux qui ont décidé d’y vivre ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.