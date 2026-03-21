Rugby Top 14 : le programme complet des matchs de la 19ème journée

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Le Top 14 reprend ses droits ce week-end avec la 19e journée du championnat, marquée par plusieurs affiches importantes dans la course aux phases finales comme dans la lutte pour le maintien. Sept rencontres sont au programme entre samedi et dimanche, avec un choc en clôture entre Bordeaux-Bègles et Toulouse.











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Les matchs du samedi 21 mars

14h30 – Clermont vs Montpellier

La journée débute au stade Marcel-Michelin avec une opposition entre Clermont et Montpellier. Les Clermontois, solides à domicile, tentent de rester au contact du top 6 face à un MHR en quête de points précieux à l’extérieur.

16h35 – Multiplex : quatre matchs au programme

Comme chaque samedi, le multiplex propose quatre rencontres simultanées :

Racing 92 vs Castres – duel entre deux équipes du milieu de tableau, en lutte pour accrocher les places qualificatives.

Toulon vs Stade Français – affiche historique entre deux prétendants réguliers aux phases finales.

Perpignan vs Lyon – un match crucial pour l’USAP dans la bataille pour le maintien.

Montauban vs Bayonne – confrontation importante pour les Basques, qui visent une qualification européenne.



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21h00 – La Rochelle vs Pau

La rencontre du soir oppose La Rochelle à Pau au stade Marcel-Deflandre. Les Rochelais comptent sur ce match à domicile pour consolider leur place dans le haut du classement, tandis que la Section Paloise espère créer la surprise.

Le match du dimanche 22 mars

21h05 – Bordeaux-Bègles vs Toulouse

La journée se conclura par l’affiche la plus attendue du week-end entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain, au Matmut Atlantique. Ce duel entre deux candidats au titre pourrait avoir un impact direct sur la tête du classement et la course aux demi-finales.

Programme TV du Top 14

Les rencontres sont diffusées sur les chaînes du groupe Canal+, diffuseur officiel du championnat :

– match d’ouverture le samedi après-midi sur Canal+ Sport,

– multiplex à 16h35 sur Canal+ avec les matchs en intégralité sur Rugby+,

– affiche principale le samedi soir et celle du dimanche soir en prime time sur Canal+.