C à vous du 31 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 31 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 31 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


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🔵 Corruption, luxe et maîtresses : le vrai visage de Poutine révélé dans un livre-enquête. On reçoit le grand reporter Vincent Jauvert, auteur de « Kremlin Confidentiel – Le vrai Poutine » publié aux éditions Albin Michel

🔵 Prix du carburant, inflation, pouvoir d’achat : comment les Français s’organisent-ils ? On en parle avec Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur sur RTL


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🔵 Dans la suite de C à vous :
✨ Florent Pagny, pour son album “Grandeur nature” et l’ajout de nouvelles dates à son “65 Tour”
✨ Robert Pattinson & Zendaya, pour le film “The Drama” de Kristoffer Borgli, en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 31 mars 2026 à 19h sur France 5.

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