Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann et Johanna, le face à face ! (épisode du 3 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1893 du 3 avril 2026 – Yann va finalement être innocenté dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Roxane Vanier est passée aux aveux pour le meurtre de Lucie, la mise en examen de Yann est levée.











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Yann confie à Hugo qu’il a tout perdu et il ne voit qu’une chose positive : il a désormais le droit d’aller parler à Johanna ! Hugo pense que c’est trop tôt, il doit la laisser digérer et attendre que ça vienne d’elle…

Mais Yann n’en fait qu’à sa tête. Il attend Johanna en bas de l’immeuble et quand elle rentre, il sort de sa voiture et insiste pour lui parler. Yann lui présente ses excuses et lui demande de lui pardonner…

Johanna n’a aucune envie de l’entendre s’expliquer. Yann lui balance qu’il n’a pas réagi comme ça « quand elle s’est tapée Ludo ». Johanna est furieuse et gifle Yann. Elle lui reproche de mettre sur le même plan une erreur d’un soir et les dix mois de relation qu’il a eu avec Lucie.



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En larmes, Johanna lui rappelle tout ce qu’elle a enduré à cause de lui. Ils venaient à peine de se marier et il lui reprochait sans cesse le temps consacré à son travail, il la culpabilisait alors qu’en parallèle, il retrouvait Lucie… Hors d’elle, Johanna hurle qu’elle ne lui pardonnera jamais. Elle regrette de l’avoir aimé et d’avoir ne serait-ce qu’imaginé faire sa vie avec lui. Elle conclut en lui lançant qu’il n’est qu’une merde !

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