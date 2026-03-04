C à vous du 4 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 4 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Assassinat d’Ali Khamenei : les coulisses de l’opération. Frederic Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, auteur de « La guerre mondiale n’aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d’espérer » (Odile Jacob) est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Syndrome de l’imposteur : raz-de-marée chez les jeunes ! On reçoit Céline Bracq, DG d’Odoxa, pour la BD « Syndrome de l’imposteurE », co-scénarisée avec Fanny Riant et Eric Giacometti, aux éditions Marabulles



🔵 Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste France 5 et France Culture, pour son documentaire : « Vieillir et jouir sans entraves » sur France TV

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Camille Yembe, pour son single “Je ne l’ai jamais dit à personne”

✨ Gilles Lellouche, Laetitia Casta & Guillaume Gallienne, pour le film “Le crime du 3e étage” en salle le 11 mars

