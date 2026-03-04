Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann revoit Lucie avant un terrible drame (épisode du 9 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1874 du 9 mars 2026 – Yann s’est mis dans une situation compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Après des mois de liaison avec Lucie, il a finalement décidé de quitter sa maîtresse sans ménagement pour se recentrer sur son mariage avec Johanna et leur procédure d’adoption…











Et alors qu’il sort de chez lui main dans la main avec Johanna, Lucie les observe et Yann la remarque… Il fait mine de rien. Et Lucie lui envoie un nouveau message, elle insiste pour qu’il la rappelle car il lui doit des explications.

Plus tard, alors que Lucie n’arrive plus à travailler et qu’elle pleure beaucoup, Yann la rappelle enfin. Il lui redit qu’ils n’ont plus rien à se dire mais Lucie insiste pour qu’il passe la voir à son cabinet en fin de journée. Yann finit par accepter.

Quand Yann retrouve Lucie, ça tourne rapidement au clash. Yann assure avoir fait un choix. Lucie le trouve hypocrite, persuadée qu’il a des sentiments pour elle. Yann ne dément pas mais il lui annonce qu’il va adopter avec Johanna… Lucie le prend très mal et elle le gifle !



Yann s’en va, loin d’imaginer qu’il ne la reverra jamais en vie… Quelqu’un l’observe sortir du cabinet dans une voiture, un terrible drame se prépare.

