Envoyé Spécial du 19 mars : quels reportages ce soir sur France 3 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 19 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 19 mars 2026 : les reportages

La bataille de Marseille

La deuxième ville de France est-elle sur le point de basculer vers le Rassemblement national ? Depuis plusieurs semaines, Envoyé Spécial suit en immersion les coulisses de la campagne électorale marseillaise afin de décrypter les enjeux de ce scrutin local qui prend des allures de test à l’échelle nationale. Entre rebondissements et manœuvres en coulisses, ce reportage propose des images inédites d’une vie politique rarement montrée sous cet angle.

Liban, les chrétiens entre deux feux

Pris entre les frappes israéliennes et les tirs du Hezbollah, les chrétiens du sud du Liban subissent de plein fouet un conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis près de trois semaines. Envoyé Spécial est allé à la rencontre de ces populations isolées, dans des villages enclavés et privés d’accès après les bombardements des routes. Certains ont perdu leur prêtre sous les frappes et tentent malgré tout de s’organiser pour survivre et aider les habitants. Tandis que l’armée israélienne avance, certains fuient sans savoir s’ils reverront leur terre, quand d’autres choisissent de rester. Une communauté profondément divisée face à l’exil, représentant près d’un tiers de la population libanaise.



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E414 : l’additif de la guerre

Utilisée dans des milliers de produits du quotidien — sodas, confiseries, médicaments ou cosmétiques — la gomme arabique est un ingrédient discret mais indispensable à l’industrie mondiale, majoritairement produite au Soudan, en guerre depuis avril 2023. L’enquête révèle comment ce conflit a profondément désorganisé la filière : entrepôts pillés, cargaisons détournées, axes contrôlés par des groupes armés et développement de la contrebande vers les pays voisins. Devenue une ressource stratégique pour les factions en guerre, la gomme arabique se retrouve au cœur d’un commerce international dans lequel la France occupe une place clé, avec deux des plus grandes entreprises mondiales du secteur installées en Normandie, alimentant les multinationales de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique. Pendant plusieurs mois, Envoyé Spécial a enquêté au Soudan et le long des circuits commerciaux jusqu’en France, soulevant la question de la responsabilité des acteurs français et internationaux face à cet ingrédient omniprésent, qui contribue indirectement au financement d’un des conflits les plus meurtriers actuels.