« Meurtres à l’île de Ré » : le téléfilm avec Bruno Salomone ce soir sur France 3 (19 mars)

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« Meurtres à l’île de Ré » au programme TV du 19 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à l’île de Ré », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, le regretté Bruno Salomone et Lucie Lucas.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Meurtres à l’île de Ré » : l’histoire

Un homme vêtu d’un uniforme de bagnard est retrouvé sans vie sur une plage de l’île de Ré. Vincent Pelletier se lance dans une enquête d’autant plus sensible que la victime était un proche du procureur Clergeau, chargé du dossier. Parallèlement, il est déstabilisé par l’arrivée de sa demi-sœur, Margaux, bien décidée à faire éclater l’innocence de leur père, emprisonné à Saint-Martin-de-Ré pour viol et meurtre. Là où Margaux garde espoir, Vincent, persuadé de sa culpabilité, a coupé les ponts depuis longtemps. Pourtant, il ne tarde pas à comprendre que ces deux affaires, séparées par plus de 70 ans, sont étroitement liées et finissent par se rejoindre.

Interprètes et personnages

Bruno Salomone, Lucie Lucas, Théo Frilet, Christophe Odent, Aude Candela, Jean-Michel Noirey, Virgil Davin, Florent Bigot de Nesle



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« Meurtres à l’île de Ré » : la bande-annonce