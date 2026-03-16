Ici Tout Commence spoiler : Bakary se confie à Stanislas (vidéo épisode du 19 mars)

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Ici tout commence spoiler – Entre Bakary et Stanislas, on peut dire que les retrouvailles ont été chaotiques dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, les tensions vont s’apaiser et laisser place à une belle complicité retrouvée.











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Stanislas et Bakary font une promenade à vélos aux marais salants. Ils redeviennent très complices et semblent savourer le moment. Quand ils se posent pour discuter, Bakary confie à son ex beau-père que ça lui a fait très plaisir qu’il lui propose cette sortie tous les deux.

Stanislas reconnait que lui aussi et il a envie qu’ils passent du temps ensemble régulièrement. Bakary est ravi.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1396 du 19 mars 2026 : Bakary et Stanislas se retrouvent

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