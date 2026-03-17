Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 17 mars 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 3 du mardi 17 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Clémence chez les Jaunes, les aventuriers sont surpris que Nora est trahie son amie.











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Ulrich et d’autres sont choqués et n’apprécient pas que Nora est fait ça alors que son vote n’était indispensable pour sortir Clémence. Ils ignorent que c’est Paul, le capitaine, qui a insisté pour que Nora vote contre Clémence. Paul finit par le dire aux autres.

Les deux tribus découvrent des bambous et de la corde pour fabriquer un radeau ! Chez les Rouges, Lionel essaie une alliance avec les filles car il sait qu’il est en danger. Au moment de concevoir les embarcations, on n’écoute pas Nora chez les jaunes. Chez les rouges,

Le lendemain, place au jeu de confort. Premier tour avec les pirogues. Les rouges avancent plus vite mais coup de tonnerre : ils chavirent et tombent à l’eau ! Mais une fois remontés, ils reprennent bien et sont efficaces. Victoire des rouges !



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Deuxième régate sur les radeaux. C’est plus compliqué pour les rouges, leur radeau coule ! Et sans surpris, c’est donc une victoire des jaunes. Dernière manche, chaque équipe choisit son embarcation et qui y va. Et. c’est finalement une victoire des jaunes ! Nora a clairement été très efficace. Ils remportent le kit de pêche et peuvent ramener leur radeau.

Sur le camps jaune, on va donc pêcher tandis que les rouges improvisent : ils fabriquent une canne à pêche.

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Un classique dans Koh-Lanta : les flambeaux ! C’est très serré entre les deux équipes. Mais c’est une victoire des jaunes !

Les rouges parlent évidemment stratégie. Ils veulent partager les votes entre Lionel et Carine.

Le conseil rouge et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil de l’équipe rouge. Place aux votes et Lionel sort son collier d’immunité, qu’il garde pour lui-même. Et c’est finalement Karine qui récolte le plus de votes ! Elle va dans l’entre du destin et choisit une poterie. Elle la casse et découvre un collier d’immunité. Elle est donc éliminée mais décide de donner le collier à Cindy.

Koh-Lanta du 17 mars 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce 17 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 24 mars pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».