L’art du crime du 23 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2

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L’art du crime du 23 mars 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à de nouvelles rediffusions de votre série « L’art du crime ». Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







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L’art du crime du 23 mars 2026 : vos épisodes

Saison 8 épisode 2 « La deuxième odalisque » : Julie Delmas, créatrice d’un jeu de réalité virtuelle, est retrouvée assassinée dans son bureau. Chargés de l’enquête, Antoine et Florence doivent percer les énigmes de ce jeu immersif consacré à l’univers du peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres, un programme qui attise de mystérieuses convoitises. Le duo s’enfonce alors dans l’univers sensuel et foisonnant de l’un des plus grands artistes français de la première moitié du XIXᵉ siècle. Mais la présence de Patricia Richter, une romancière à succès venue observer le travail de l’OCBC pour nourrir son prochain livre, complique la tâche des enquêteurs. Pour trouver l’inspiration, l’autrice s’intéresse de près à la relation trouble, faite de silences et de non-dits, qui unit Florence et Antoine.

Saison 7 épisode 2 « La muse perdue » : Dans son somptueux atelier, une restauratrice d’art est retrouvée morte, gisant aux côtés d’un chef-d’œuvre que Florence reconnaît aussitôt comme étant de Sandro Botticelli. Antoine et Florence se retrouvent alors entraînés dans une dangereuse chasse aux indices qui les mène jusqu’au splendide Musée Jacquemart-André. Mais l’univers de l’amour courtois, cher au maître italien de la Renaissance, ne laisse pas le duo indifférent. Bien décidé à tourner la page, Antoine demande l’aide de Pierre Chassagne pour séduire une femme via une application de rencontres. Florence, de son côté, se tourne elle aussi vers la technologie dans l’espoir de trouver l’âme sœur. Réussiront-ils réellement à s’oublier… ou leurs sentiments finiront-ils par refaire surface ?



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« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.